Рязанский следком подтвердил обнаружение трупа младенца в мусоре
«Железнодорожный МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следком подтвердил обнаружение трупа младенца во время сортировки мусора на рязанском предприятии. Комментарий дали РЗН. инфо в понедельник, 26 мая.
«Железнодорожный МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в Рязани обнаружили труп младенца во время сортировки мусора.