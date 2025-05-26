Шести рязанским УК выдадут предостережения

Специалисты областной Госжилинспекции обследовали территории на улицах Солнечной, 2-е Бутырки и 3-и Бутырки, Пожалостина, Грибоедова и Есенина. Во время проверок установили нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждениями контейнерных площадок и складированием на них строительных и древесных отходов, отсутствием специальных отсеков для хранения КГО. Для устранения замечаний управляющим организациям «МКД-Комфорт», «УК на Маяковского», «УК Эталон62», «Олимп Сервис», «УК Квадр-М» и «РГО» выдадут предостережения.

На прошлой неделе, с 19 по 23 мая, инспекторы областной Госжилинспекции провели рейды, во время которых проверили уборку территорий многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Специалисты обследовали территории на улицах Солнечной, 2-е Бутырки и 3-и Бутырки, Пожалостина, Грибоедова и Есенина.

Во время проверок установили нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждениями контейнерных площадок и складированием на них строительных и древесных отходов, отсутствием специальных отсеков для хранения КГО.

Для устранения замечаний управляющим организациям «МКД-Комфорт», «УК на Маяковского», «УК Эталон62», «Олимп Сервис», «УК Квадр-М» и «РГО» выдадут предостережения.