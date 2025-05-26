Рязанские полицейские задержали объявленного в федеральный розыск москвича

Полицейские задержали 28-летнего москвича, который подозревается в даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ). Отмечается, что злоумышленник пытался скрыться от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. Мужчину доставили в отдел полиции. Подозреваемого передадут инициатору розыска.