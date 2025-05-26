Рязанцы рассказали, как часто задумываются об увольнении

69% рязанцев периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление. Согласно данным опроса, часто желание уволиться возникает на эмоциях, а также из-за регулярных авралов и переработок. 11% горожан признались, что идея написать заявление об уходе посещает их несколько раз в день. 9% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 17% это происходит как минимум раз в неделю, с 18% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 8 и 6% соответственно. При этом каждый пятый (22%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему.

Рязанцы рассказали, как часто задумываются об увольнении. Об этом 26 мая сообщает SuperJob.

69% рязанцев периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление. Согласно данным опроса, часто желание уволиться возникает на эмоциях, а также из-за регулярных авралов и переработок.

11% горожан признались, что идея написать заявление об уходе посещает их несколько раз в день. 9% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 17% это происходит как минимум раз в неделю, с 18% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 8 и 6% соответственно. При этом каждый пятый (22%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему.

Отмечается, что женщин мысли об увольнении посещают чаще, чем мужчин. Периодическое желание уволиться у респондентов с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (72%).