Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
25°
Втр, 27
23°
Срд, 28
24°
ЦБ USD 79.71 -0.03 24/05
ЦБ EUR 90.52 0.32 24/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 26/05 11:25
Нал. EUR 92.90 / 93.20 26/05 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
Вчера 17:12
1 723
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
8 885
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
23 887
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
20 769
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы рассказали, как часто задумываются об увольнении
69% рязанцев периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление. Согласно данным опроса, часто желание уволиться возникает на эмоциях, а также из-за регулярных авралов и переработок. 11% горожан признались, что идея написать заявление об уходе посещает их несколько раз в день. 9% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 17% это происходит как минимум раз в неделю, с 18% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 8 и 6% соответственно. При этом каждый пятый (22%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему.

Рязанцы рассказали, как часто задумываются об увольнении. Об этом 26 мая сообщает SuperJob.

69% рязанцев периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление. Согласно данным опроса, часто желание уволиться возникает на эмоциях, а также из-за регулярных авралов и переработок.

11% горожан признались, что идея написать заявление об уходе посещает их несколько раз в день. 9% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 17% это происходит как минимум раз в неделю, с 18% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 8 и 6% соответственно. При этом каждый пятый (22%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему.

Отмечается, что женщин мысли об увольнении посещают чаще, чем мужчин. Периодическое желание уволиться у респондентов с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (72%).