Рязанца задержали за посты в «Одноклассниках»

Задержанного обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По данным следствия, рязанец, являясь приверженцем националистических убеждений, систематически размещал на своей странице в «Одноклассниках» высказывания, содержащие призывы к совершению враждебных и насильственных действий в отношении выходцев одной из стран СНГ.

Рязанца задержали за посты в «Одноклассниках». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ФСБ.

Задержанного обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По данным следствия, рязанец, являясь приверженцем националистических убеждений, систематически размещал на своей странице в «Одноклассниках» высказывания, содержащие призывы к совершению враждебных и насильственных действий в отношении выходцев одной из стран СНГ.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается». — отметили в ФСБ.