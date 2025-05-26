Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в июне

Уикэнд продлится с 12 по 15 июня благодаря переносу дня отдыха с 8 марта. Как пояснил депутат, соответствующее решение было принято правительством в прошлом году из-за совпадения Международного женского дня с обычным выходным днем.

Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в июне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по труду Ярослава Нилова.

Уикэнд продлится с 12 по 15 июня благодаря переносу дня отдыха с 8 марта. Как пояснил депутат, соответствующее решение было принято правительством в прошлом году из-за совпадения Международного женского дня с обычным выходным днем.