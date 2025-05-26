Российские военные освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области

Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили до 1 415 человек. Также ликвидированы 220 украинских БПЛА,, из них 139 вне зоны проведения СВО. ВС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.