Под Рязанью сгорел садовый дом
Инцидент произошел ночью 24 мая в СНТ «Велье» Рязанского района. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники, в том числе инженерная. Огнем поврежден садовый дом, площадь пожара 30 метров квадратных.
Под Рязанью сгорел садовый дом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел ночью 24 мая в СНТ «Велье» Рязанского района.
В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники, в том числе инженерная.
Огнем поврежден садовый дом, площадь пожара 30 метров квадратных.