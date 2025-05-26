Песков высказался о продолжении переговоров России и Украины

По словам пресс-секретаря президента, понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной пока нет, нужно подготовиться к следующему раунду. «Москва также пока не передала Киеву проект меморандума. Работа по нему продолжается, документ требует подготовки. Вместе с тем начало переговорного процесса — это важное достижение, Россия признательна Трампу за содействие», добавил Песков.

Песков высказался о продолжении переговоров России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной пока нет, нужно подготовиться к следующему раунду.

«Москва также пока не передала Киеву проект меморандума. Работа по нему продолжается, документ требует подготовки. Вместе с тем начало переговорного процесса — это важное достижение, Россия признательна Трампу за содействие», добавил Песков.