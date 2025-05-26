Мошенники начали обманывать россиян под видом опросов о школьной жизни

Аферисты рассылают сообщения от имени родительского комитета с просьбой проголосовать по школьным вопросам. Например, о питании в учреждении или внеклассных мероприятиях. Жертва переходит по ссылке и для участия в опросе вводит свои личные данные. Эту информацию злоумышленники могут использовать для обмана друзей и родственников.

Мошенники начали обманывать россиян под видом опросов о школьной жизни. Об этом пишет «Газета. ру».

Аферисты рассылают сообщения от имени родительского комитета с просьбой проголосовать по школьным вопросам. Например, о питании в учреждении или внеклассных мероприятиях. Жертва переходит по ссылке и для участия в опросе вводит свои личные данные.

Эту информацию злоумышленники могут использовать для обмана друзей и родственников.