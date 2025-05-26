Из-за серьезного ДТП в Подмосковье водители простояли в пробке около шести часов

Из-за серьезного ДТП на платной трассе М-12 в Подмосковье водители простояли в пробке около шести часов. об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что водитель микроавтобуса с детьми не заметил «Ладу», остановившуюся посреди шоссе со спущенным колесом. Пострадали 11 человек. Двое погибли — женщина и ее шестилетний ребенок из отечественной легковушки.

На место происшествия вызывали санавиацию, потому что автомобили скорой не могли проехать через затор, отметили в посте. По данным канала, пробка растянулась на десятки километров.

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