В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Авария случилась вечером 25 мая около дома № 3 в селе Алешня. По предварительной информации, 42-летний местный житель за рулем автомобиля «Хендай» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в опору ЛЭП. В результате происшествия водитель и его 43-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Два человека пострадали в результате серьезного ДТП в Рыбновском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась вечером 25 мая около дома № 3 в селе Алешня. По предварительной информации, 42-летний местный житель за рулем автомобиля «Хендай» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в опору ЛЭП.

В результате происшествия водитель и его 43-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео: Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».