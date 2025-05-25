В Рязанской области сгорели несколько домов

24 мая в деревне Свистовка Милославского района сгорел дом (60 кв м). В тушении участвовали 14 человек и пять единиц техники. В селе Ласицы Сасовского района вспыхнула хозпостройка, которую тушили 14 человек и пять единиц техники. В деревне Аксеново Рыбновского района сгорел дом (80 кв м). В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники.

В Рязанской области сгорели несколько домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

24 мая в деревне Свистовка Милославского района сгорел дом (60 кв м). В тушении участвовали 14 человек и пять единиц техники.

В селе Ласицы Сасовского района вспыхнула хозпостройка, которую тушили 14 человек и пять единиц техники.

В деревне Аксеново Рыбновского района сгорел дом (80 кв м). В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники.