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В Рязанской области сгорели несколько домов
24 мая в деревне Свистовка Милославского района сгорел дом (60 кв м). В тушении участвовали 14 человек и пять единиц техники. В селе Ласицы Сасовского района вспыхнула хозпостройка, которую тушили 14 человек и пять единиц техники. В деревне Аксеново Рыбновского района сгорел дом (80 кв м). В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники.

В Рязанской области сгорели несколько домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

24 мая в деревне Свистовка Милославского района сгорел дом (60 кв м). В тушении участвовали 14 человек и пять единиц техники.

В селе Ласицы Сасовского района вспыхнула хозпостройка, которую тушили 14 человек и пять единиц техники.

В деревне Аксеново Рыбновского района сгорел дом (80 кв м). В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники.