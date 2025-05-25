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Названы пляжи Рязани, которые станут работать в 2025 году
С 1 июня официально откроется купальный сезон на пяти городских пляжах: на трех Борковских карьерах, Ореховом озере и Старице в Солотче. В водоемах проведено обследование дна, взяты пробы воды на анализ.

С 1 июня официально откроется купальный сезон на пяти городских пляжах: на трех Борковских карьерах, Ореховом озере и Старице в Солотче. Об этом 25 мая сообщил мэр Виталий Артемов.

По его словам, в водоемах проведено обследование дна, взяты пробы воды на анализ.

«В нашей курортный зоне — Солотче уже много отдыхающих. Оценил готовность пляжа, благоустройство прилегающей территории. Покрашена и отремонтирована лестница на Лысой горе, необходимо установить зонтики, оборудовать пункт для размещения спасателей и медицинских работников, предусмотреть контейнеры для сбора мусора. Все пляжи перед открытием будут обследованы комиссионно. Остается неделя, чтобы устранить все недочеты», — написал Артемов.