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Названы имена и возраст жителей Рязанской области, который вернулись из плена

Названы имена жителей Рязанской области, который вернулись из плена. Ранее сообщалось, что девять рязанских военных вернулись из плена ВСУ.

В список попали:

  • Ветлов Василий Викторович, 04.11.1964;
  • Валеев Дмитрий Евгеньевич, 08.02.1994;
  • Дерябин Сергей Борисович, 10.02.1978;
  • Карпов Игорь Владимирович, 16.08.1973;
  • Можаров Владимир Николаевич, 02.06.1974;
  • Соломахин Игорь Владимирович, 23.09.1977;
  • Трутнев Александр Александрович, 26.11.1980;
  • Хохлов Денис Евгеньевич, 29.12.1978;
  • Ярмаев Ильмир Венерович, 08.02.1966.

Напомним, рязанский губернатор пообещал им помощь и поддержку.