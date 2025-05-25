Названы имена и возраст жителей Рязанской области, который вернулись из плена
Названы имена жителей Рязанской области, который вернулись из плена. Ранее сообщалось, что девять рязанских военных вернулись из плена ВСУ.
В список попали:
- Ветлов Василий Викторович, 04.11.1964;
- Валеев Дмитрий Евгеньевич, 08.02.1994;
- Дерябин Сергей Борисович, 10.02.1978;
- Карпов Игорь Владимирович, 16.08.1973;
- Можаров Владимир Николаевич, 02.06.1974;
- Соломахин Игорь Владимирович, 23.09.1977;
- Трутнев Александр Александрович, 26.11.1980;
- Хохлов Денис Евгеньевич, 29.12.1978;
- Ярмаев Ильмир Венерович, 08.02.1966.
Напомним, рязанский губернатор пообещал им помощь и поддержку.