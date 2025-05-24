В Рязанском районе случился пожар
Информация о пожаре в селе Болошнево Рязанского района поступила 23 мая в 16:00. Горело неэксплуатируемое здание. Его тушили 14 человек и четыре единицы техники. Строение сгорело. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанском районе случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре в селе Болошнево Рязанского района поступила 23 мая в 16:00. Горело неэксплуатируемое здание. Его тушили 14 человек и четыре единицы техники.
Строение сгорело. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Пострадавших нет.