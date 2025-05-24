В Рязани для 2535 выпускников прозвенел последний звонок

Праздники проходят во всех школах. «Дорогие наши выпускники! От всей души желаю вам успешно пройти итоговую аттестацию, сдать экзамены на пятерки и поступить туда, куда вы мечтаете. Уверен, у вас обязательно все получится!» — отметил Виталий Артемов. Он посетил школу № 64 и поздравил ее выпускников.

В субботу, 24 мая, в Рязани для 5800 девятиклассников и 2535 одиннадцатиклассников прозвучал последний звонок. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов в соцсетях.

Праздники проходят во всех школах.

«Дорогие наши выпускники! От всей души желаю вам успешно пройти итоговую аттестацию, сдать экзамены на пятерки и поступить туда, куда вы мечтаете. Уверен, у вас обязательно все получится!» — отметил Виталий Артемов.

Он посетил школу № 64 и поздравил ее выпускников.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова