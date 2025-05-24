На Рязанской чаеразвесочной фабрике прошли пожарно-тактические учения
Учения прошли 23 мая. По замыслу, на втором этаже, где находится склад, из-за короткого замыкания электропроводной сети загорелось силовое электрооборудование. После вспыхнуло сырье и материалы. Для ликвидации условного пожара привлекали две единицы техники и 15 человек личного состава. Во время учений спасли одного условного пострадавшего.
На Рязанской чаеразвесочной фабрике прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях
Учения прошли 23 мая. По замыслу, на втором этаже, где находится склад, из-за короткого замыкания электропроводной сети загорелось силовое электрооборудование. После вспыхнуло сырье и материалы.
Для ликвидации условного пожара привлекали две единицы техники и 15 человек личного состава.
Во время учений спасли одного «пострадавшего».