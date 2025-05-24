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Момент ДТП в Рязани попал на видео
По словам очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Островского и Высоковольтной. Столкнулись две легковушки. На опубликованных кадах видно, что автомобиль двигался по прямой и врезался в машину, поворачивающую влево. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Момент ДТП в Рязани попал на видео. Кадры опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась в 11:47 24 мая на пересечении улиц Островского и Высоковольтной. Столкнулись две легковушки.

На опубликованных кадах видно, что автомобиль двигался по прямой и врезался в машину, поворачивающую влево.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»