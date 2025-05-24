Момент ДТП в Рязани попал на видео

По словам очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Островского и Высоковольтной. Столкнулись две легковушки. На опубликованных кадах видно, что автомобиль двигался по прямой и врезался в машину, поворачивающую влево. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.