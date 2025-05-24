Момент ДТП в Рязани попал на видео
По словам очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Островского и Высоковольтной. Столкнулись две легковушки. На опубликованных кадах видно, что автомобиль двигался по прямой и врезался в машину, поворачивающую влево. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Момент ДТП в Рязани попал на видео. Кадры опубликовали в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась в 11:47 24 мая на пересечении улиц Островского и Высоковольтной. Столкнулись две легковушки.
На опубликованных кадах видно, что автомобиль двигался по прямой и врезался в машину, поворачивающую влево.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»