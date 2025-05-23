«Зеленый сад» создаст «Парк птиц» в Борках

ГК «Зеленый сад» запускает экопроект по созданию «Парка птиц» в Борках. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Первыми на затоне появятся 10 белых лебедей. В будущем количество птиц увеличится до ста.

По плану строительной компании, природный парк в пойме Оки станет одним из крупнейших в стране. В основном на его территории будут жить лебеди и аисты.

Обустроиться на новом месте птицам помогут орнитологи из «Рязанского дома белого аиста». Пилотный проект для «Парка птиц» начал работать еще в 2019 году и оказался успешным, отметили в строительной компании. В дикую природу выпустили уже более 40 аистов.

Для лебедей, которых этим летом поселят на Борковском затоне, установят кормушки. На травянистых пологих берегах птицы будут вить гнезда и выводить потомство.

Наблюдать за лебедями смогут все рязанцы. Однако для жителей нового ЖК «Окская стрелка» — особые условия. Те, кто успеет купить квартиры на первой линии, увидят птиц из окна. Подробности на сайте: https://www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess и в отделе продаж ГК «Зеленый сад»: +7 (4912) 77-77-77 .