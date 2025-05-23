«Зеленый сад» создаст «Парк птиц» в Борках

ГК «Зеленый сад» запускает экопроект по созданию «Парка птиц» в Борках. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.
Первыми на затоне появятся 10 белых лебедей. В будущем количество птиц увеличится до ста.
По плану строительной компании, природный парк в пойме Оки станет одним из крупнейших в стране. В основном на его территории будут жить лебеди и аисты.
Обустроиться на новом месте птицам помогут орнитологи из «Рязанского дома белого аиста». Пилотный проект для «Парка птиц» начал работать еще в 2019 году и оказался успешным, отметили в строительной компании. В дикую природу выпустили уже более 40 аистов.
Для лебедей, которых этим летом поселят на Борковском затоне, установят кормушки. На травянистых пологих берегах птицы будут вить гнезда и выводить потомство.
Наблюдать за лебедями смогут все рязанцы. Однако для жителей нового ЖК «Окская стрелка» — особые условия. Те, кто успеет купить квартиры на первой линии, увидят птиц из окна. Подробности на сайте:
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