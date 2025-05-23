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ВТБ запустил кредитные бизнес-карты для предпринимателей

ВТБ начал выдачу кредитной бизнес-карты, разработанной специально для клиентов среднего и малого бизнеса. Кредитный лимит по карте может достигать 3 млн рублей, беспроцентный период на все покупки — до 55 дней. Владельцы карты могут самостоятельно выбрать удобный вариант процентной ставки: единую для всех операций или дифференцированную — более низкую для оплаты покупок.

Кредитная бизнес-карта позволяет совершать оплату в пределах доступного лимита. Он рассчитывается исходя из суммы неиспользованного кредитного лимита, предоставленного банком, и суммы собственных денежных средств клиента на карточном счете. Руководитель компании может выпустить неограниченное количество дополнительных карт для своих сотрудников. Все карты привязаны к одному карточному счету, и общая сумма операций по ним не должна превышать установленный кредитный лимит.

«Кредитная карта сочетает в себе удобство быстрой безналичной оплаты и гибкое краткосрочное кредитование под потребности. При этом все операции прозрачны и под контролем. Карта поможет предпринимателям и компаниям наладить бесперебойную работу организации — „кредиткой“ можно оплатить непредвиденные или плановые бизнес-расходы, в том числе закупки или командировочные без выдачи наличных под отчет. Что особенно актуально, карта позволяет пользоваться заемными средствами ровно в том объеме и в тот период времени, который необходим, в том числе используя беспроцентный период и оптимизируя расходы на кредитование», — отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Клиентам доступны два формата кредитной бизнес-карты: цифровая, которая выпускается мгновенно и сразу готова к использованию, и физическая карта-компаньон на пластиковом носителе.

Кредитную бизнес-карту ВТБ можно оформить без залога и поручителей онлайн в интернет-банке или мобильном приложении, в разделе «Бизнес-карты», либо обратиться в любое отделение ВТБ, обслуживающее юридических лиц. Решение о выдаче карты принимается в течение двух минут.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама

Карта выпускается Банком, является собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, установленный Банком. В рамках Договора Клиенту открывается один Карточный счет. Открытие Карточного счета производится после проведения идентификации Клиента, а также не ранее принятия Банком решения об одобрении Кредитного лимита Клиенту в рамках Продукта «Кредитная бизнес-карта». За оформление и обслуживание Карт Банк взимает плату в соответствии с Тарифами. Средства, находящиеся на Карточном счете, могут быть использованы Клиентом для осуществления расчетов по Операциям, совершенным с использованием Карт или их реквизитов, а также для оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами. По Карточному счету допускается совершение Операций, связанных с деятельностью Клиента (включая оплату командировочных и представительских расходов), а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. С Карточного счета не допускается осуществление выплат заработной платы и выплат социального характера.