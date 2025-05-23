В Шацке мужчина пытался зарубить жену топором

Отмечается, что между двумя выпившими супругами произошел конфликт. 39-летняя женщина упрекнула мужа в том, что он мало зарабатывает. 45-летний шатчанин разозлился, схватил топор и начал угрожать женщине убийством. Та скрылась и вызвала на место полицию. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.