В Самарской области педофила приговорили к пожизненному сроку

В Самарской области педофила, который изнасиловал 2-летнюю девочку, приговорили к пожизненному сроку. Об этом пишут «Плохие новости».

36-летний Сергей Ващенко заявил, что не считает себя виновным и ждал оправдания от судьи.

История произошла в 2024 году. Пьяный мужчина заметил 2-летнюю Миру во дворе. Затащил в заброшенный дом, сломал ей конечности, чтобы не кричала и жестоко изнасиловал, разорвав бедняжке внутренности. После этого маньяк пробил ей череп.