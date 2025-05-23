В Рыбном горела хозпостройка

22 мая в 12:24 поступила информация о пожаре. Горела хозпостройка. В тушении участвовали шесть человек и три единицы техники. Огнем повреждена хозяйственная постройка. Площадь пожара — 6 квадратных метров. Пострадавших нет.