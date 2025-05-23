В Рязанской области поймали пьяного водителя иномарки

При патрулировании дорог в селе Борец Сараевского района, внимание экипажа ГАИ привлек внимание автомобиль Volkswagen Jettа, водителем которого оказался 40-летний житель соседнего села Высокое. При общении с ним полицейские заметили явные внешние признаки опьянения. Освидетельствование показало 1,389 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Рязанской области поймали пьяного водителя иномарки. Об этом сообщает ИД «Пресса».

При патрулировании дорог в селе Борец Сараевского района, внимание экипажа ГАИ привлек внимание автомобиль Volkswagen Jettа, водителем которого оказался 40-летний житель соседнего села Высокое.

При общении с ним полицейские заметили явные внешние признаки опьянения. Освидетельствование показало 1,389 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на нарушителя протокол. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.