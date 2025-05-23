В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА

Угрозу отменили 23 мая в 04:17. Она была объявлена 22 мая в 17:43 и сохранялась до сигнала отмены. Напомним, с 22:00 22 мая над регионом сбили шесть БПЛА. До 20:00 над Рязанской областью сбили еще 4 беспилотника.

В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Угрозу отменили 23 мая в 04:17. Она была объявлена 22 мая в 17:43 и сохранялась до сигнала отмены.

Напомним, с 22:00 22 мая над регионом сбили шесть БПЛА. До 20:00 над Рязанской областью сбили еще 4 беспилотника.