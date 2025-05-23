В Рязанской области легковушка сбила лося

В четверг, 22 мая, 46-летняя жительница Спасска за рулем авто столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем. Авария случилась на трассе между населенными пунктами Городец и Ужалье. В результате столкновения женщина-водитель получила травмы средней тяжести. Лось, по предварительной информации, остался жив и сразу же после ДТП убежал в лес.