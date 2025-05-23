В Рязанской области грузовик раздавил пешехода
Трагедия произошла днем 22 мая в деревне Кореньки Старожиловского района. 38-летний водитель «МАЗа» наехал на 56-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области грузовик раздавил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Трагедия произошла днем 22 мая в деревне Кореньки Старожиловского района. 38-летний водитель «МАЗа» наехал на 56-летнего мужчину.
Пешеход скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.