В Рязани поймали 30 водителей с незаконной тонировкой

Отмечается, что чрезмерная затемненность может ограничивать видимость водителя, особенно в условиях плохой погоды или в темное время суток, а также тонированные стекла могут мешать водителю своевременно реагировать на ситуацию на дороге, увеличивая риск ДТП.

В Рязани поймали 30 водителей с незаконной тонировкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. Отмечается, что чрезмерная затемненность может ограничивать видимость водителя, особенно в условиях плохой погоды или в темное время суток, а также тонированные стекла могут мешать водителю своевременно реагировать на ситуацию на дороге, увеличивая риск ДТП.

В ходе рейда остановлены более 30 водителей. На них составили протоколы.