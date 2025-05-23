В Минобороны рассказали о первом этапе обмена пленных

Отмечается, что 270 российских военных и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, возвращены в результате обмена. Они сейчас находятся на территории Белоруссии.

В Минобороны рассказали о первом этапе обмена пленных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что 270 российских военных и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, возвращены в результате обмена. Они сейчас находятся на территории Белоруссии.

Россия в ответ передала 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

Масштабный обмен продолжат.