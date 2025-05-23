В МЧС рассказали подробности возгорания авто в Рязани
Происшествие случилось днем 22 мая на улице Московском шоссе. Загорелся легковой автомобиль. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Огнем поврежден автомобиль, площадь пожара 0,1 метров квадратных. Ранее появилось видео с места.
В МЧС рассказали подробности возгорания авто в Рязани. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Происшествие случилось днем 22 мая на улице Московском шоссе. Загорелся легковой автомобиль.
В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Огнем поврежден автомобиль, площадь пожара 0,1 метров квадратных.
Ранее появилось видео с места.