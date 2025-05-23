В Госдуме рассмотрят повышение штрафов за мат до 20 тысяч рублей
Новые поправки предполагают повышение этой суммы для физических лиц до 20 тысяч рублей. Также рассматривается возможность признания нецензурной речи в публичном пространстве отдельным правонарушением.
В Госдуме рассмотрят повышение штрафов за мат до 20 тысяч рублей. Об этом пишет RT cо ссылкой на депутата Александра Аксененко.
Он заявил, что поправки об увеличении штрафов за нецензурную речь в общественных местах рассмотрят в конце мая — начале июня.
Сейчас нецензурная ругань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое можно получить штраф от 500 до 1 тысячи рублей или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток.
Новые поправки предполагают повышение этой суммы для физических лиц до 20 тысяч рублей.
Также рассматривается возможность признания нецензурной речи в публичном пространстве отдельным правонарушением.