Рязанское МЧС рассказало, что загорелось в районе Южного промузла
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в пятницу, 25 мая. В районе Богородского кладбища загорелся мусор. К тушению привлекли 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава. Ранее о возгорании рассказали очевидцы.
Рязанское МЧС рассказало, что загорелось в районе Южного промузла. Информацию редакции РЗН. Инфо предоставила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в пятницу, 25 мая. В районе Богородского кладбища загорелся мусор.
К тушению привлекли 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава.
Ранее о возгорании рассказали очевидцы.