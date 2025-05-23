Рязанское МЧС рассказало, что загорелось в районе Южного промузла

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в пятницу, 25 мая. В районе Богородского кладбища загорелся мусор. К тушению привлекли 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава. Ранее о возгорании рассказали очевидцы.