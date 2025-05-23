Рязанцы рассказали, с какими трудностями сталкиваются на работе

66% рязанцев сообщили, что постоянно сталкиваются на работе с трудностями, которые замедляют процесс. Не было таких проблем лишь у 15% опрошенных, остальные затруднились ответить. Также исследование показало, что основной причиной, почему у рязанцев возникают проблемы на работе — организационные трудности. Рязанцы сетуют на нечеткие задачи руководства, слишком большой объем работы и отсутствие обратной связи от начальства. Об этом заявили сразу 69% опрошенных. На втором месте — нехватка нужного ПО или оборудования, устаревшая техника (51%).

Рязанцы рассказали, как часто они испытывают сложности при решении задач на работе. Опрос провела служба исследований hh.ru.

66% рязанцев сообщили, что постоянно сталкиваются на работе с трудностями, которые замедляют процесс. Не было таких проблем лишь у 15% опрошенных, остальные затруднились ответить.

Также исследование показало, что основной причиной, почему у рязанцев возникают проблемы на работе — организационные трудности. Рязанцы сетуют на нечеткие задачи руководства, слишком большой объем работы и отсутствие обратной связи от начальства. Об этом заявили сразу 69% опрошенных.

На втором месте — нехватка нужного ПО или оборудования, устаревшая техника (51%).

На третьем — реорганизация, сокращения или постоянные изменения в компании. Эти факторы заставляют думать о своем будущем 25% местных жителей, что сильно отвлекает от работы. Еще 21% пожаловались на обилие длинных совещаний, которые не дают «нормально поработать». А 13% посетовали на постоянный стресс и выгорание, из-за которых нет желания работать.