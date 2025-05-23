На Ряжском шоссе в Рязани произошла авария

Авария случилась в пятницу, 23 мая. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте работал экипаж ДПС. «ДТП, Ряжское шоссе, поворот на заправку Роснефть, возле Тойота центр», — написал автор поста. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовался серьезный затор.