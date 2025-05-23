На Ряжском шоссе в Рязани произошла авария
Авария случилась в пятницу, 23 мая. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте работал экипаж ДПС. «ДТП, Ряжское шоссе, поворот на заправку Роснефть, возле Тойота центр», — написал автор поста. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовался серьезный затор.
На Ряжском шоссе в Рязани произошла авария. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария случилась в пятницу, 23 мая. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте работал экипаж ДПС.
«ДТП, Ряжское шоссе, поворот на заправку Роснефть, возле Тойота центр», — написал автор поста.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовался серьезный затор.