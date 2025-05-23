Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

«Очередная безрезультатная атака на Рязанскую область. Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА. Ущерба и пострадавших нет. Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона. Напомним, всего с 20:00 22 мая над регионами РФ дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских БПЛА. Из них шесть — над Рязанской областью.