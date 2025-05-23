Губернатор Рязанской области проведет прямую линию
Отмечается, что трансляция состоится в четверг, 29 мая, в 12:00 в эфире телеканала ТКР и радиостанции ТКР-ФМ, а также в группе «Рязанская область» в социальных сетях.
Губернатор Рязанской области Павел Малков проведет прямую линию. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
Отмечается, что трансляция состоится в четверг, 29 мая, в 12:00 в эфире телеканала ТКР и радиостанции ТКР-ФМ, а также в группе «Рязанская область» в социальных сетях.
В этот раз рязанцы могут задать свои вопросы несколькими способами:
- по телефону горячей линии
+7 4912 55-93-04;
- на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» с пометкой «Прямая линия губернатора».