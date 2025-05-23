Губернатор Рязанской области проведет прямую линию

Отмечается, что трансляция состоится в четверг, 29 мая, в 12:00 в эфире телеканала ТКР и радиостанции ТКР-ФМ, а также в группе «Рязанская область» в социальных сетях.

Губернатор Рязанской области Павел Малков проведет прямую линию. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

Отмечается, что трансляция состоится в четверг, 29 мая, в 12:00 в эфире телеканала ТКР и радиостанции ТКР-ФМ, а также в группе «Рязанская область» в социальных сетях.

В этот раз рязанцы могут задать свои вопросы несколькими способами: