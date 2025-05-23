Больше 20 гектаров земли в Рязанской области вернули в сельскохозоборот

Отмечается, что в июле 2024 года сотрудники установили, что участок селькохозяйственного назначения зарос сорняками и кустарниками. Владельцу предписали устранить нарушения до 1 июня 2025 года. Собственник досрочно выполнил предписание и ввел участок в оборот.