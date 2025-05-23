Больше 20 гектаров земли в Рязанской области вернули в сельскохозоборот
Отмечается, что в июле 2024 года сотрудники установили, что участок селькохозяйственного назначения зарос сорняками и кустарниками. Владельцу предписали устранить нарушения до 1 июня 2025 года. Собственник досрочно выполнил предписание и ввел участок в оборот.
Больше 20 гектаров земли в Рязанской области вернули в сельскохозоборот. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Отмечается, что в июле 2024 года сотрудники установили, что участок селькохозяйственного назначения зарос сорняками и кустарниками.
Владельцу предписали устранить нарушения до 1 июня 2025 года.
Собственник досрочно выполнил предписание и ввел участок в оборот.