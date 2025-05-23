Более 900 нарушителей оштрафовали в Рязанской области за незаконную торговлю

По данным ведомства, с начала 2025 года 920 человек привлекли к административной ответственности. Общая сумма взысканий составила 2 672 100 рублей. В мэрии напомнили, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.

Более 900 нарушителей оштрафовали в Рязанской области за незаконную торговлю. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным ведомства, с начала 2025 года 920 человек привлекли к административной ответственности. Общая сумма взысканий составила 2 672 100 рублей.

В мэрии напомнили, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.