Bloomberg раскрыл, когда могут состояться переговоры между Россией и Украиной

Как отметили в публикации, переговоры могут пройти уже на следующей неделе. Однако, по данным издания, их проведение зависит от готовности России участвовать. Кроме того, сказано, что США находятся в контакте с Киевом по вопросам подготовки переговоров. Источники агентства утверждают, что Вашингтон передает Москве сигналы «о нежелательности участия в переговорах представителей с жесткой позицией по Украине». При этом Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для возможной встречи делегаций, заключили в публикации.

Bloomberg со ссылкой на дипломатов стран ЕС раскрыл, когда могут состояться переговоры между Россией и Украиной. Об этом 23 мая сообщает RT.

Как отметили в публикации, переговоры могут пройти уже на следующей неделе. Однако, по данным издания, их проведение зависит от готовности России участвовать.

Кроме того, сказано, что США находятся в контакте с Киевом по вопросам подготовки переговоров. Источники агентства утверждают, что Вашингтон передает Москве сигналы «о нежелательности участия в переговорах представителей с жесткой позицией по Украине».

При этом Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для возможной встречи делегаций, заключили в публикации.