18-летнего рязанца осудили за убийство дяди

Отмечается, что дядя 18-летнего рязанца систематически употреблял алкоголь, из-за чего у родственников сложились конфликтные отношения. Фигурант в августе 2024 года предложил мужчине выпить и завел в безлюдное место, где нанес ему несколько ударов молотком в область головы, туловища и конечностей. От полученных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался. Преступник с места преступления скрылся. Злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

18-летнего рязанца осудили за убийство дяди. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что дядя 18-летнего рязанца систематически употреблял алкоголь, из-за чего у родственников сложились конфликтные отношения.

Фигурант в августе 2024 года предложил мужчине выпить и завел в безлюдное место, где нанес ему несколько ударов молотком в область головы, туловища и конечностей. От полученных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался. Преступник с места преступления скрылся.

Злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что 18-летнего рязанца осудят за убийство родственника.