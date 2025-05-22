В Уфе ранее судимый бывший боец «Вагнера» убил и расчленил нового знакомого

В Уфе ранее судимый бывший боец «Вагнера» убил и расчленил нового знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Мужчины познакомились на улице. 43-летний рецидивист позвал к себе 47-летнего гражданина. Во время застолья между ними началась перепалка, переросшая в драку.

Хозяин до смерти избил гостя, затем расчленил тело, разложил по пакетам и оставил их в доме. Соседи пожаловались на трупный запах и вызвали полицию.

Отмечается, что задержанный до участия в СВО неоднократно отбывал наказания в местах заключения, в том числе за убийство. Погибший также был судим за кражи и побои.