В шести регионах России ограничили работу мобильного интернета
По данным издания, ограничения связаны с массированной атакой БПЛА. Работу мобильного интернета ограничили в Ивановской, Владимирской, Орловской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.
В шести регионах России ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, ограничения связаны с массированной атакой БПЛА.
Работу мобильного интернета ограничили в Ивановской, Владимирской, Орловской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.