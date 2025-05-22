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В Рязанской области выросло производство молока и яиц
Со ссылкой на данные Рязаньстата отмечается, что во всех категориях хозяйств (сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, личные подворья) на 1 мая 2025 года произведено: коровьего молока — 218,5 тысяч тонн, рост к аналогичному периоду 2024 года составил 102,3%; мяса (в живом весе) — 47,4 тысяч тонн, рост 125,4%; яиц — 482152 тысяч штук, рост 110,2%. В 2025 году в регионе планируется произвести рекордное количество яиц, а также максимальные за последние 30 лет объемы молока и мяса, отметили в посте.

В Рязанской области выросло производство молока, яиц и мяса. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба регионального минсельхоза в соцсетях.

Со ссылкой на данные Рязаньстата отмечается, что во всех категориях хозяйств (сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, личные подворья) на 1 мая 2025 года произведено:

  • коровьего молока — 218,5 тысяч тонн, рост к аналогичному периоду 2024 года составил 102,3%;
  • мяса (в живом весе) — 47,4 тысяч тонн, рост 125,4%;
  • яиц — 482152 тысяч штук, рост 110,2% .

В 2025 году в регионе планируется произвести рекордное количество яиц, а также максимальные за последние 30 лет объемы молока и мяса, уточнили в минсельхозе.

«Главные точки роста производства молока — два новых крупных комплекса: в Спасском и Касимовском районах.

А увеличение производства мяса достигнуто благодаря выходу на проектную мощность открытых ранее свиноводческих комплексов в Сараевском и Скопинском районах, а также началу работы профильных предприятий в Кораблинском районе и Ряжском округе», — говорится в посте.