В Рязанской области появился виноградник

Виноградник в деревне Путково Рязанского района получил паспорт виноградных насаждений и идентификационный номер в реестре виноградных насаждений Минсельхоза. «Это очень значимое событие не только для нас, но и для региона в целом. Ведь на рязанской земле официально наш виноградник первый и пока единственный», — отметили в посте. Отмечается, что теперь виноградник может участвовать в государственных программах поддержки сельского хозяйства, а также сертифицировать продукцию и выйти на более широкий рынок.

В Рязанской области появился виноградник. Об этом сообщает паблик «Виноградник семьи Крецу».

Виноградник в деревне Путково Рязанского района получил паспорт виноградных насаждений и идентификационный номер в реестре виноградных насаждений Минсельхоза.

«Это очень значимое событие не только для нас, но и для региона в целом. Ведь на рязанской земле официально наш виноградник первый и пока единственный», — отметили в посте.

Отмечается, что теперь виноградник может участвовать в государственных программах поддержки сельского хозяйства, а также сертифицировать продукцию и выйти на более широкий рынок.