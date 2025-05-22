В Рязани молодой человек разбил машину

Отмечается, что инцидент произошел на улице Интернациональная, 16. «Машина стояла под окнами с самого утра. В какой-то момент приезжали сотрудники ГАИ. После их отъезда молодой человек начал крушить машину. Прыгал на капоте и бил лобовое ногами. Причины конфликта неизвестны», — написал автор.