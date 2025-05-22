В Нижегородской области четверо мужчин погибли в автомобиле, застрявшем в болоте

В Нижегородской области четверо мужчин погибли в автомобиле, застрявшем в болоте. Об этом сообщает СК.

Отмечается, что погибшие надышались угарным газом. Их искали три дня.

По данным СК, мужчины отправились на шашлыки. Один из них ушел в магазин и не вернулся. Остальные выпили и решили срезать путь, чтобы не попасться полицейским. Машина застряла в топи, а мужчины уснули в салоне с включенным мотором и отравились выхлопами.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.