Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы из-за атак БПЛА
Минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово. В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.
Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы из-за атак БПЛА. Об этом пишет SHOT.
По данным канала, минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово.
В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.