Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы из-за атак БПЛА

Минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово. В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.