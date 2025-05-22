Синоптик Леус опроверг сообщения о жарком лете в Центральной России

По его словам, жаркого лета в центральной части Европейской России в нынешнем году не будет «По нашим прогнозам, предстоящее лето в Центральной России пройдет с положительной температурной аномалией в 1-2°, при этом самым теплым из трех летних месяцев ожидается первый, его средняя температура превысит норму на 2-3°, а июль и август пройдут с превышением нормы на 0,5-1,5°. Прогнозируется и небольшая, до 15-25% нехватка осадков», — заявил он. Ранее сообщалось, что жителей Центральной России ждет жаркое лето.

Синоптик Леус опроверг сообщения о жарком лете в Центральной России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, жаркого лета в центральной части Европейской России в нынешнем году не будет

«По нашим прогнозам, предстоящее лето в Центральной России пройдет с положительной температурной аномалией в 1-2°, при этом самым теплым из трех летних месяцев ожидается первый, его средняя температура превысит норму на 2-3°, а июль и август пройдут с превышением нормы на 0,5-1,5°. Прогнозируется и небольшая, до 15-25% нехватка осадков», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России ждет жаркое лето.