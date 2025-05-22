«Школа 360» пригласила юных рязанцев провести лето без гаджетов

«Школа 360» объявляет лето без телефонов и без приставок, но с новыми друзьями, знаниями и умениями. Дети от 6 до 14 лет могут принять участие в летних дневных программах.