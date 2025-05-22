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«Школа 360» пригласила юных рязанцев провести лето без гаджетов
«Школа 360» объявляет лето без телефонов и без приставок, но с новыми друзьями, знаниями и умениями. Дети от 6 до 14 лет могут принять участие в летних дневных программах.

«Школа 360» объявляет лето без телефонов и без приставок, но с новыми друзьями, знаниями и умениями. Дети от 6 до 14 лет могут принять участие в летних дневных программах.

В них входит:

  • Трехразовое питание: вкусный и питательный завтрак, обед и полдник;
  • Активные игры на свежем воздухе;
  • Занятия с профессиональными педагогами.

Тематики программ:

  • «Коробка с карандашами»: дети научатся лепить из глины, рисовать и мастерить поделки, которые смогут забрать с собой. Даты: 2-11 июня, 16-27 июня, 30 июня-11 июля, 11-22 августа
  • «Шоу-проект»: яркая смена с зажигательными танцами и красивым вокалом. Здесь дети раскроют свои таланты и поверят в себя. Даты: 2-11 июня, 28 июля-8 августа
  • «Спортландия»: участники будут играть в футбол, заниматься фитнесом, соревноваться и укреплять здоровье. Даты: 2-11 июня, 16-27 июня
  • «БиоМир»: мальчики и девочки поставят эксперименты и опыты, вырастят свой первый урожай. Даты: 16-27 июня, 11-22 августа
  • «Босс кулинарии»: дети приготовят блюда разных стран мира и узнают о полезном питании. Даты: 30 июня-11 июля
  • «Звездный» КИНОинтенсив: ребята познакомятся с настоящими звездами российского кино! Александр Головин, Илья Малаков и другие знаменитые артисты расскажут детям о своем пути, тонкостях профессии и, конечно, ответят на вопросы. Участники снимут свои собственные фильмы и покажут их родителям на большом экране в финале программы. Даты: 14-25 июля.